Из Армении в Грузию пытались нелегально перевезти более 870 бриллиантов
6 октября 2017 - 18:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии изъяли незаконно ввезенные в страну более 870 бриллиантов и 900 грамм золотых изделий — к уголовной ответственности привлечены трое человек.
Следствие утверждает, что один обвиняемый ввез бриллианты в Грузию из Армении через ТПП «Садахло» (грузино-армянская граница). Контрабандный товар был спрятан в специальном тайнике автомобиля, пишет «Грузия-Online».
Золотые изделия попали в Грузию через ТПП «Сарпи» (грузино-турецкая граница).
Общая стоимость незаконно ввезенного товара — более 60 тысяч лари (порядка 25 тысяч долларов).
Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии», что карается штрафом или лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.
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