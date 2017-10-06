Из Армении в Грузию пытались нелегально перевезти более 870 бриллиантов

PanARMENIAN.Net - Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии изъяли незаконно ввезенные в страну более 870 бриллиантов и 900 грамм золотых изделий — к уголовной ответственности привлечены трое человек.

Следствие утверждает, что один обвиняемый ввез бриллианты в Грузию из Армении через ТПП «Садахло» (грузино-армянская граница). Контрабандный товар был спрятан в специальном тайнике автомобиля, пишет «Грузия-Online».

Золотые изделия попали в Грузию через ТПП «Сарпи» (грузино-турецкая граница).

Общая стоимость незаконно ввезенного товара — более 60 тысяч лари (порядка 25 тысяч долларов).

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии», что карается штрафом или лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.