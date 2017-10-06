Рост Шумахера уменьшился на 14 сантиметров, вес - на 30 кг
6 октября 2017 - 18:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Рост семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера уменьшился на 14 сантиметров, вес - почти на 30 кг.
48-летний гонщик снова находится в коме. Он круглосуточно подключен к аппарату искусственного дыхания, и за ним постоянно наблюдают врачи, пишет Lenta.ru со ссылкой на портал Auto-bild.ro.
Его рост уменьшился со 174 до 160 сантиметров, а вес — с 74 до 45 килограммов.
20 сентября сообщалось, что жена Шумахера Коринна собирается перевезти его в США для продолжения реабилитации.
Немец в настоящее время проходит курс реабилитации на собственной вилле на берегу Женевского озера в Швейцарии. Он вернулся туда из клиники в сентябре 2014 года. Летом того же года он вышел из комы.
В конце декабря 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель. Вертолетом гонщик в состоянии комы был доставлен в больницу Гренобля, где ему сделали несколько операций.
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