В Армении откажутся от приборов и веществ с содержанием ртути
6 октября 2017 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские парламентарии на заседании 6 октября ратифицировали Минаматскую конвенцию по ртути.
Минаматская конвенция, разработанная под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), была принята 9 октября 2013 года на конференции в Минамате (Япония) с участием более тысячи делегатов из 139 стран. 10 октября 2013 года конвенция была открыта к подписанию в Кумамото (Япония).
Как отметил, представляя документ, министр экологии Армении Арцвик Минасян, конвенция направлена на сокращение масштабов производства и использования ртути и на изъятие из обращения используемых в быту приборов и веществ, содержащих этот токсичный металл, пишет «Новости-Армения».
В частности, речь идет о медицинских термометрах, приборах для измерения давления, барометрах и других измерительных приборах, люминесцентных лампах, аккумуляторах, ртутьсодержащих амальгамах в стоматологии, а также некоторых видах мыла и косметики.
«Присоединением к конвенции Армения берет на себя ряд обязательств, в том числе по обмену информацией и замене оборудованию связанного с ртутью, что предполагает финансовое содействие ведущих стран, таких как Швейцария и Япония развивающимся странам», - сказал Минасян.
По словам министра, участники конвенции уже высоко оценили проведенные Арменией шаги и, согласно предварительной договоренности, в 2018 году правительство Японии предоставит Армении техническое содействие на сумму в $200 тыс на замену и уничтожение ртутесодержащего оборудования.
Конвенция носит имя Минамата, где в 1956 году от сильного отравления соединениями ртути пострадали более 1,7 тысячи жителей. На сегодняшний день 128 государств подписали Конвенцию и 53 ее ратифицировали.
Конвенция регулирует использование ртути, которая является токсичным веществом. Она предусматривает сокращение производства некоторой продукции, содержащей ртуть, вводит ограничения в отношении ряда процессов и отраслей промышленности, где используется, высвобождается или излучается ртуть.
Согласно новому договору, к 2020 году будет запрещено производство, экспорт и импорт целого спектра ртутьсодержащих продуктов. К ним относятся батарейки, за исключением «кнопочных элементов», используемых в имплантируемых медицинских устройствах; выключатели и реле; некоторые виды компактных люминесцентных ламп; ртуть в люминесцентных лампах с холодным катодом и люминесцентные лампы с внешним электродом. В число предметов, которые должны к 2020 году быть выведены из пользования, включены также такие виды неэлектронных медицинских устройств, как термометры и приборы измерения давления, некоторые виды мыла и косметики.
Ежегодно в атмосферу попадает примерно 8900 тонн ртути. Ртуть может выветриваться из ртутьсодержащих пород во время лесных пожаров и вулканических извержений. Однако значительные объемы выбросов происходят во время сжигания угля, кустарной и мелкомасштабной добычи золота. Только при добыче полезных ископаемых парами ртути отравляются до 15 миллионов рабочих в 70 разных странах мира, в том числе - дети.
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