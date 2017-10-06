В Дании хотят запретить ношение бурки и никаба
6 октября 2017 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Правящая в Дании либерально-консервативная коалиция намерена запретить ношение в общественных местах закрывающих лицо головных уборов. В парламенте теперь есть большинство, выступающее за введение подобного запрета. Об этом сообщил 6 октября на своих страницах в соцсетях лидер Либерального альянса Андерс Самуэльсен, добавив, что его партия поддержит эту инициативу.
«Бурка является выражением крайнего угнетения женщин», - написал он в Facebook, передает Deutsche Welle.
Ранее руководство Либеральной партии (Венстре) приняло решение о поддержке запрета закрывать лицо в общественных местах. Консервативная народная партия, являющаяся третьим членом правящей коалиции, также поддерживает это требование. Запрет будет касаться не только традиционных мусульманских предметов одежды и головных уборов, но и медицинских, клоунских и прочих масок, указывает dpa.
В ФРГ в апреле 2017 года был введен частичный запрет на ношение бурки, никаба, паранджи и другой аналогичной одежды в общественных местах. Его действие распространяется на некоторые категории госслужащих, военнослужащих и сотрудников выборных органов.
Бундесрат Германии в конце сентября принял ряд важных дополнений к правилам дорожного движения. Отныне нельзя садиться за руль, надев карнавальную маску, респиратор или мусульманские головные уборы, скрывающие лицо. За нарушение грозит штраф в размере 60 евро. С 1 октября 2017 года запрещено носить закрывающие лицо головные уборы и в Австрии.
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