Новоназначенный посол Франции в РА пообещал способствовать углублению армяно-французских отношений
7 октября 2017 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял 6 октября новоназначенного посла Франции Джонатана Лакота в связи с вручением копий верительных грамот.
Поздравив посла с назначением, министр пожелал ему успехов и выразил надежду на то, что своей деятельностью Лакот будет способствовать еще большему укреплению армяно-французских привилегированных отношений.
Поблагодарив за пожелания, посол Лакот заверил, что приложит максимальные усилия для еще большего расширения и углубления армяно-французских исключительных отношений.
Собеседники обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, коснулись политического диалога на высоком уровне, взаимодействия в рамках международных структур, еще большего расширения крепкого договорно-правового поля, активных межпарламентских контактов, многообразных образовательным и культурным связей.
Стороны обменялись мнениями вокруг вопросов торгово-экономического сотрудничества, увеличения объемов французских инвестиций в Армении. В повестке встречи были также сотрудничество между Арменией и ЕС, а также подготовительные работы к брюссельскому саммиту Восточного партнерства. Состоялся также обмен мнениями вокруг организации предстоящего в следующем году в Ереване саммита глав государств и правительств стран Франкофонии.
Налбандян отметил важность роли Франции в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.
Новый посол владеет семью языками: французским, немецким, русским, испанским, эстонским, венгерским, сербохорватским.
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