Власти США сообщили о предотвращении серии терактов в Нью-Йорке
7 октября 2017 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - В США предотвращены несколько терактов, которые планировали устроить трое террористов. Они собирались совершить в 2016 году, во время священного для мусульман месяца Рамадан, несколько взрывов и открыть стрельбу на Таймс-сквер, в метро, на концертах и в других многолюдных местах Нью-Йорка, действуя от имени «Исламского государства».
Задержания были произведены еще в 2016 году, но правоохранители не распространяли информацию, пытаясь узнать, были ли у преступников сообщники, сообщили 6 октября представители местных властей, пишет Deutsche Welle.
Отмечается, что террористы «вдохновлялись» терактами в Париже и других европейских городах. Американский Минюст предъявил обвинения 19-летнему гражданину Канады Абдулрахману аль-Бахнасави, 19-летнему гражданину США Тала Харуна и 37-летнему гражданину Филиппин Расселу Салику. Им грозит пожизненное заключение.
Следствие установило, что обвиняемые связывались друг с другом через мессенджеры. Отмечается, что эта серия терактов могла стать крупнейшей в Нью-Йорке со времен 11 сентября 2001 года.
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