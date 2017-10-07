В Китае девушка ослепла в результате непрерывной игры на смартфоне
7 октября 2017 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Жительница Китая ослепла на один глаз после непрерывной игры на смартфоне.
21-летняя девушка играла на смартфоне целый день без остановки и в конечном итоге потеряла зрение. Ей поставили диагноз «окклюзия артерии сетчатки в правом глазу« пишет РИА Новости со ссылкой наSouth China Morning Post.
Сама китаянка рассказала, что была настолько увлечена игрой, что постоянно играла в нее после работы и в выходные.
«В дни, когда у меня нет работы, я обычно встаю в шесть часов утра, завтракаю и играю до четырех часов дня. Затем я что-нибудь ем, сплю и играю до часу ночи. Иногда я настолько поглощена игрой, что забываю поесть», — сообщила девушка.
Издание также передает слова доктора, который заявил, что окклюзия артерии сетчатки в основном встречается у престарелых и редко проявляется у молодых людей. Врач отметил, что слепота у китаянки, скорее всего, была вызвана сильным перенапряжением глаз.
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