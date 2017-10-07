Уэйн Руни работает в доме престарелых в наказание за вождение пьяным

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни приступил к исполнению наказания за вождение в нетрезвом виде. Форварду назначены 100 часов работ в доме престарелых неподалеку от его особняка в Чешире.

Руни проводит за работой не менее 12 часов в сутки. Англичанин был замечен за покраской забора. Руни заявил одноклубникам, что ему нравится место, в которое его определил суд, пишет Eurosport со ссылкой на Mirror.

Полиция арестовала Руни 31 августа, когда игрок возвращался домой после одной из вечеринок. Суд обвинил Уэйна в вождении в нетрезвом виде и наказал общественными работами.

«Эвертон» наказал форварда штрафом в 325 тысяч евро.