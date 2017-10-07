В Японии разыграли в лотерею крышки канализационных люков

PanARMENIAN.Net - Муниципалитет японского города Маэбаси, расположенный в 124 км севернее Токио, выставил на продажу старые металлические крышки от канализационных люков, украшенные городской символикой.

Каждая из 10 выставленных на продажу крышек диаметром 60 см и весом 40 кг стоила 3000 иен (около 20 долларов США), и желающим их приобрести нужно было подать заявку в местную мэрию. Однако заявок поступило значительно больше, чем ожидали организаторы, поэтому среди 200 заявителей была проведена лотерея, пишет BBC.

Разыгрывавшиеся крышки - трех разных дизайнов, в том числе с изображением роз, которые являются символом города.

Победители лотереи приехали забрать свои покупки из разных концов Японии, в том числе из Токио. 48-летний токиец рассказал изданию NHK, что ему пришлось взять входной на работе и арендовать машину, чтобы забрать свой выигрыш. Что делать с крышкой люка, он пока не решил.

Крышки люков представляют интерес для коллекционеров из-за своего дизайна. В 2016 году в Японии была выпущена серия коллекционных открыток с изображениями разных люков и указанием мест, где именно их можно увидеть.