ChessBase назвал Ароняна «человеком месяца»
7 октября 2017 - 13:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Издание ChessBase написало, что армянский гроссмейстер Левон Аронян несомненно является «человеком месяца». Такое мнение издание выразило после того, как Аронян поднялся на второе место в последнем рейтинге ФИДЕ 100 лучших шахматистов.
Аронян выиграл турнир по шахматам в норвежском Ставангере в июне 2017 года, турнир Grand Chess Tour в Сент-Луисе в августе, а всего несколько недель назад завоевал победу в Кубке мира по шахматам в Грузии.
Издание называет потрясающим результатом его победу в Кубке мира и отмечает, что он попал в список претендентов на звание чемпиона мира.
Аронян и Дин Лижэнь, выйдя в финал Кубка мира, отобрались на турнир претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.
«В довершение всего 30 сентября он связал себя узами брака со своей давней подругой Арианой Каоили. Довольно важный сентябрь!» - пишет издание.
Армянский гроссмейстер Левон Аронян занимает второе место в обновленном октябрьском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), поднявшись вверх на две позиции. Текущий рейтинг Ароняна составляет 2801 очко.В первую тройку также входят Магнус Карлсен (Норвегия, 2826) и Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2794).
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По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
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