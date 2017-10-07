Армянские каратисты поборются за рейтинг юношеских Олимпийских игр

PanARMENIAN.Net - Армянские каратисты (юноши, молодежь и до 21 года) готовятся к предстоящему с 26 по 29 в Испании чемпионату мира. На следующей неделе сборные начнут учебно-тренировочный сбор в Олимпаване.

Впервые каратисты поборются за олимпийский рейтинг. Перед Токио-2020 в олимпийскую семью попытаются войти юные спортсмены. На чемпионате мира будут разыгрываться путевки на летние юношеские Олимпийские игры 2018 года в Буэнос-Айресе.

«В Испанию поедут те спортсмены, которые становились призерами различных международных соревнований. Надеемся, что нашим юношам удастся завоевать олимпийский рейтинг. До чемпионата мира ребята успеют набрать хорошую спортивную форму. Ожидаем призовые места», - сказал генеральный секретарь Федерации каратэ Армении Николай Григорян, сообщает пресс-служба НОКА.

Под руководством главного тренера Вагана Микаеляна на первенстве мира выступят Эрик Хачатрян, Оганес Акопян, Симон Мовсисян, Давид Мурадян, Вардан Галаян, Самвел Айдинян, Геврог Абарцумян, Альберт Аветисян, Давид Макян, Агарон Саргсян, Карен Багдасарян, Сережа Саргсян, Ашот Мхитарян, Микаел Мхитарян, Лена Гюлумян, Ева Мурадян, Анита Макян.

Армянская команда отправится на соревнования 22 октября.