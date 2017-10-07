Армянские каратисты поборются за рейтинг юношеских Олимпийских игр
7 октября 2017 - 13:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские каратисты (юноши, молодежь и до 21 года) готовятся к предстоящему с 26 по 29 в Испании чемпионату мира. На следующей неделе сборные начнут учебно-тренировочный сбор в Олимпаване.
Впервые каратисты поборются за олимпийский рейтинг. Перед Токио-2020 в олимпийскую семью попытаются войти юные спортсмены. На чемпионате мира будут разыгрываться путевки на летние юношеские Олимпийские игры 2018 года в Буэнос-Айресе.
«В Испанию поедут те спортсмены, которые становились призерами различных международных соревнований. Надеемся, что нашим юношам удастся завоевать олимпийский рейтинг. До чемпионата мира ребята успеют набрать хорошую спортивную форму. Ожидаем призовые места», - сказал генеральный секретарь Федерации каратэ Армении Николай Григорян, сообщает пресс-служба НОКА.
Под руководством главного тренера Вагана Микаеляна на первенстве мира выступят Эрик Хачатрян, Оганес Акопян, Симон Мовсисян, Давид Мурадян, Вардан Галаян, Самвел Айдинян, Геврог Абарцумян, Альберт Аветисян, Давид Макян, Агарон Саргсян, Карен Багдасарян, Сережа Саргсян, Ашот Мхитарян, Микаел Мхитарян, Лена Гюлумян, Ева Мурадян, Анита Макян.
Армянская команда отправится на соревнования 22 октября.
Самое значимое
Издание отмечает, что в лице Мхитаряна главный тренер МЮ Жозе Моуринью приобрел не только лучшего плеймейкера за последние 3 сезона, но и игрока, который находится на вершине своего мастерства
Представляющий США Самуэль Севян на тай-брейке уступил китайцу Ли Чао счетом 0,5:1,5
Другие представители Армении Грант Мелкумян и Роберт Ованнисян стартовали с ничьей
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
ChessBase назвал Ароняна «человеком месяца» Издание называет потрясающим результатом его победу в Кубке мира и отмечает, что он попал в список претендентов на звание чемпиона мира
В Японии разыграли в лотерею крышки канализационных люков Каждая из 10 выставленных на продажу крышек диаметром 60 см и весом 40 кг стоила 3000 иен (около 20 долларов США), и желающим их приобрести нужно было подать заявку в местную мэрию
В Китае девушка ослепла в результате непрерывной игры на смартфоне 21-летняя девушка играла на смартфоне целый день без остановки и в конечном итоге потеряла зрение
Власти США сообщили о предотвращении серии терактов в Нью-Йорке Задержания были произведены еще в 2016 году, но правоохранители не распространяли информацию, пытаясь узнать, были ли у преступников сообщники