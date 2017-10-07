Varsity о Сергее Параджанове: Один из величайших визуальных поэтов мира
7 октября 2017 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В британской газете Varsity 7 октября вышла статья о наболее красивых фильмах Советского Союза, в которой особое внимание уделяется работам советского режиссера и художника армянского происхождения Сергея Параджанова, который считается одним из величайших визуальных поэтов мира.
«Рожденный в Советском Тбилиси в художественной семье армянского происхождения, прежде чем начать кинематографическую карьеру в СССР, Параджанов стал пионером лирического кино. Его отказ от социального реализма, а также его неортодоксальный образ жизни привели к тому, что почти все его работы были изначально запрещены в СССР», - говорится в статье.
Автор статьи признается, что перед просмотрел фильмы Параджанова «Тени забытых предков» и «Цвет граната», и называет последний самой влиятельной и спорной работой режиссера.
Знаменитый кинорежиссер Сергей Параджанов родился в Тбилиси 9 января 1924 года в армянской семье Иосифа Параджанова и Сиран Бежановой. В 1942—1945 годах он учился на вокальном отделении Тбилисской консерватории и на строительном факультете Тбилисского института инженеров железнодорожного транспорта. В 1949 году Параджанов устроился ассистентом режиссера на Киевскую киностудию имени Довженко, где и проработал до 1960 года; затем был режиссером на студиях «Арменфильм» и «Грузия-фильм».
Помимо фильмов Сергей Параджанов создал ряд изобразительных произведений в технике коллажа. Многие из них экспонировались на выставках. Сохранились также рисунки Сергея Параджанова, в том числе так называемые «марки с зоны», выполненные шариковой ручкой на этикетках от спичечных коробков.
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