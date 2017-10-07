ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1100 выстрелов за неделю

PanARMENIAN.Net - В период с 1 по 7 октября на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск оперативная обстановка продолжала оставаться относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики).

В указанный период ВС Азербайджана нарушали режим перемирия в основном из стрелкового оружия разного калибра. Противник произвел в направлении армянских позиций НКР более 1100 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают владеть оперативно-тактической обстановкой, предпринимая необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.

В период с 10 по 16 сентября оперативно-тактическая обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск продолжала оставаться относительно спокойной.В указанный период ВС Азербайджана нарушали режим перемирия в основном из стрелкового оружия различного калибра, произведя в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов.