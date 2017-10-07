Новый сезон «Игры престолов» выйдет не раньше 2019 года
7 октября 2017 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Несмотря на то, что 8 сезон популярного сериала «Игра престолов» будет самым коротким, его съемки могут занять столько же времени, сколько и всех предыдущих. Следовательно, возвращения любимых героев вполне вероятно стоит ждать не ранее 2019. Об этом сообщил актер Лиам Каннингэм, который играет Давоса Сиворта.
«Эпизоды определенно будут дольше. Мы сейчас начнем снимать и будем делать это вплоть до лета. В прошлом сезоне мы шесть месяцев снимали десять эпизодов, а сейчас тратим намного больше времени, но для шести эпизодов. Так что, очевидно, это выльется в более долгие серии»,- отметил актер, пишет Telegraf.
Сезон Игры престолов обычно снимается в течение примерно шести месяцев, как правило, начиная с декабря (7 сезон снимался с августа по февраль). Съемки последнего сезона начинаются в этом месяце.
Что касается продолжительности продакшна, создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэн Вайс ранее говорили, что планируют потратить полтора года на финальный сезон. Если продакшн не стартует до лета, выход финальной части в 2019-м более похож на реальность, с учетом большого количества пост-продакшна, необходимого для фэнтези.
«Я думаю, что в последнем сезоне потребуется много времени на съемки, потому что создатели смогут использовать только одну съемочную группу, так как мы все появляется в одних и тех же сценах, - сказал актер Иэн Глен. - Мы все начинаем занимать одну и ту же территорию, мы все начинаем находиться в одних и тех же сюжетных линиях, и поэтому невозможно вовлечь две съемочные группы».
Восьмой сезон будут режиссировать три команды режиссеров: победители премии Emmy за предыдущие сезоны Игры Мигель Сапочник и Дэвид Наттер, а также Бениофф и Вайс.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Создатели фэнтезийной саги планируют выпустить пять спин-оффов.
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