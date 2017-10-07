Создана первая христианская криптовалюта - «Коин Христа»
7 октября 2017 - 17:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Life Change создала первую христианскую криптовалюту «Коин Христа», заявив, что люди смогут заработать через благотворительность и религиозные практики.
Пока точно неясно, о какой сумме идет речь. Однако заработать можно будет на чтении Библии, добровольческих акциях и участии в церковных мероприятиях, пишет РИА Новости со ссылкой наWorld Religion News.
«Оставьте свой след в мире, поддерживая гуманитарную деятельность, инвестируйте в криптовалюту, свою духовную жизнь, получите дополнительный доход, поддержите свою церковь через десятины и пожертвования», — призывают верующих.
Однако такой призыв вызвал у многих сомнения, так как включение капитализма в религию – сомнительное начинание с точки зрения верующих.
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