Создана первая христианская криптовалюта - «Коин Христа»

PanARMENIAN.Net - Компания Life Change создала первую христианскую криптовалюту «Коин Христа», заявив, что люди смогут заработать через благотворительность и религиозные практики.

Пока точно неясно, о какой сумме идет речь. Однако заработать можно будет на чтении Библии, добровольческих акциях и участии в церковных мероприятиях, пишет РИА Новости со ссылкой наWorld Religion News.

«Оставьте свой след в мире, поддерживая гуманитарную деятельность, инвестируйте в криптовалюту, свою духовную жизнь, получите дополнительный доход, поддержите свою церковь через десятины и пожертвования», — призывают верующих.

Однако такой призыв вызвал у многих сомнения, так как включение капитализма в религию – сомнительное начинание с точки зрения верующих.