Главный тренер сборной Армении: Приму решение после встречи с главой Федерации футбола
9 октября 2017 - 14:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер сборной Армении Артур Петросян прокомментировал счет с командой Казахстана в матче последнего тура отборочного турнира чемпионата мира. Об этом сообщает ФФА.
Петросян отметил, что примет решение о продолжении своей карьеры только после встречи с президентом ФФА.
«По моему мнению, получилась очень интересная игра. В частности, старт матча, забитые голы. Можно сказать, что команды допустили много ошибок в защите», – сказал Петросян.
«В первом тайме мы владели инициативой, у нас было много возможностей забить гол. К сожалению, мы не смогли забить второй гол. А во втором тайме наши ребята немного подустали, мы произвели вынужденную замену и игра не получилась», – сказал он, добавив.
Комментируя игру капитана сборной Армении, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, он рассказал о своей уверенности в том, что в сборной Михитарян не бережет силы: «Он помогает команде и команда должна помочь ему».
8 октября на стадионе «Астана Арена» сборная Армении встретилась с командой Казахстана в рамках отборочного тура ЧМ-2018. Игра завершилась со счетом 1:1.
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