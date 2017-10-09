«Абрикосовые мелодии»: Дудукист Аргишти играл и рассказывал об Армении в Твери
9 октября 2017 - 11:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Дудукист-армянин Аргишти из Санкт-Петербурга 6 октября выступил с концертной программой «Абрикосовые мелодии» в тверском клубе Big Ben, в котором из-за его приезда был настоящий аншлаг.
Игру на дудуке музыкант прерывал рассказами об истории Армении, о верованиях шумеров и армян, о чувствах человека и о его месте в мире, пишетInform69.ru.
«Дудук – этнический музыкальный инструмент. Своим строением он олицетворяет Солнечную систему, а своим звучанием – историю скорби и страдания Армении и армянского народа. Язык дудука прост, невероятно прост, как детский лепет, но сколько может быть сокрыто в этом лепете. Он открывает истинные чувства человека», – рассказал о своем инструменте Аргишти.
Аргишти родился и вырос в Санкт-Петербурге, но один раз услышав звучание дудука, он собрал вещи и поехал учиться играть на нем в Армению. На настоящий момент Аргишти выпустил пять альбомов и готовится к выходу шестого – «Трубка мира».
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