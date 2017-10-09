МИД НКР - законодателям Калифорнии: Признание Карабаха станет вкладом в укрепление мира в регионе
9 октября 2017 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - 8 октября министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян принял членов законодательного органа американского штата Калифорния.
Приветствовав визит парламентариев Калифорнии в Арцах, глава МИД подчеркнул важность принятия совместной резолюции Ассамблеи и Сената Калифорнии в поддержку независимости Арцаха и выразил уверенность, что международное признание независимости НКР станет важным вкладом в укрепление мира и безопасности в регионе.
Маилян отметил, что за последние годы была создана хорошая основа для развития отношений между Арцахом и Калифорнией в различных сферах, и настало время придать взаимодействию практический характер. В этом контексте стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.
Коснувшись сложившейся ситуации в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, глава МИД Арцаха отметил необходимость создания соответствующих условий для продвижения мирного процесса и обеспечения его необратимости.
27 августа 2014 года Сенат штата Калифорния признал независимость и право на самоопределение Арцаха. Кроме того, резолюция призывает Белый дом и Конгресс поддержать самоопределение и независимость Нагорно-Карабахской Республики.
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