МИД НКР - законодателям Калифорнии: Признание Карабаха станет вкладом в укрепление мира в регионе

PanARMENIAN.Net - 8 октября министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян принял членов законодательного органа американского штата Калифорния.

Приветствовав визит парламентариев Калифорнии в Арцах, глава МИД подчеркнул важность принятия совместной резолюции Ассамблеи и Сената Калифорнии в поддержку независимости Арцаха и выразил уверенность, что международное признание независимости НКР станет важным вкладом в укрепление мира и безопасности в регионе.

Маилян отметил, что за последние годы была создана хорошая основа для развития отношений между Арцахом и Калифорнией в различных сферах, и настало время придать взаимодействию практический характер. В этом контексте стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.

Коснувшись сложившейся ситуации в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, глава МИД Арцаха отметил необходимость создания соответствующих условий для продвижения мирного процесса и обеспечения его необратимости.

27 августа 2014 года Сенат штата Калифорния признал независимость и право на самоопределение Арцаха. Кроме того, резолюция призывает Белый дом и Конгресс поддержать самоопределение и независимость Нагорно-Карабахской Республики.