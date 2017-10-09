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Хачатуров: Во время военных учений в Армении «Искандер» не будет применен на практике

Хачатуров: Во время военных учений в Армении «Искандер» не будет применен на практике
9 октября 2017 - 14:49 AMT

PanARMENIAN.Net - 9 октября в Армении стартовали оперативно-стратегические учения ОДКБ «Взаимодействие-2017».

«Это серьезно запланированное мероприятие, которое составляет часть военных учений «Боевое братство-2017». Они стартовали в Ростове-на-Дону, в дальнейшем в Армении были проведены учения разведывательных подразделений Вооруженных сил государств-членов ОДКБ «Поиск-2017», - заявил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров в беседе с журналистами.

Касаясь возможного применения во время учений ракетных дивизионов «Искандер», генеральный секретарь ОДКБ отметил, что на бумаге планируется все, однако в действительности применение этого ракетного комплекса на практике сложно в случае Армении, поскольку территория страны маленькая. «Вдруг полетит в Турцию», - пошутил Хачатуров, пишет Aysor.am.

По его словам, согласно сценарию учений, на территорию одного из государств-членов ОДКБ вторглись террористы, которые должны быть уничтожены объединенными силами.

Хачатуров заявил, что учения проводятся под руководством командующего войсками Южного военного округа РФ, генерал-полковника Александра Дворникова.

«Возникнет вопрос, почему на территории Армении под руководством Южного военного округа? Поскольку, возможно, будут использованы такие средства поражения, которые есть только у РФ и управлять ими могут только россияне», - сказал Хачатуров.

Оперативно-стратегические учения «Взаимодействие-2017» проводится ежегодно в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В 2015 году они проводились в России, в 2014 году – в Казахстане, в 2013 году – в Белоруссии, а 2012 году – в Армении.

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