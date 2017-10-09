Московская биржа запустит торги армянским драмом
9 октября 2017 - 14:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Московская биржа намерена запустить торги армянским драмом до 2020 года. Об этом заявилначальник управления развития департамента валютного рынка биржи Дмитрий Пискулов.
По его словам,торги японской иеной и турецкой лирой московская биржа запустит уже в 2018 году. в 2018 г.
Также до 2020 года биржа может запустить торги рублевыми парами против валют Вьетнама, Ирана, уточнил Пискулов, передают «Ведомости».
На Московской бирже сейчас торгуются доллар США, евро, британский фунт, швейцарский франк, гонконгский доллар, китайский юань, белорусский рубль, казахстанский тенге.
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