Сборная Германии впервые выиграла все 10 матчей в отборочном турнире ЧМ

PanARMENIAN.Net - Сборная Германии по футболу впервые выиграла все 10 матчей в отборочном турнире к чемпионату мира.

8 октября немцы дома в матче заключительного тура группового отборочного раунда европейской квалификации к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России, разгромили команду Азербайджана – 5:1. В составе команды Йоахима Лева дубль сделал Леон Горецка (8-я и 66-я минуты), по одному мячу забили Сандро Вагнер (54), Антонио Рюдигер (64) и Эмре Джан (81). У азербайджанцев отличился Рамиль Шейдаев (34), пишет «Р-Спорт» со ссылкой на Франс Пресс.

Для действующих чемпионов мира, которые досрочно обеспечили себе выход в финальную часть ЧМ-2018, этот успех стал историческим, поскольку ранее немцам никогда не удавалось выиграть все матчи отборочного турнира чемпионата мира.

В истории европейских отборочных кампаний подобное удавалось лишь испанцам в квалификации к ЧМ-2010.