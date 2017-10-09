Число армянских мигрантов в России сократилось в 2017
9 октября 2017 - 16:44 AMT
PanARMENIAN.Net - За 2017 год количество армянских мигрантов в России сократилось. Об этом свидетельствуют данные Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) в исследовании «Миграция и рынок труда».
Согласно исследованию, в 2016 году в Россию из Армении приехало 528 тысяч человек, а в 2017 году – 518. Количество мирантов из Армении сократилось на 10 тысяч, пишет Rusarminfo.
При этом авторы исследования отмечают, что в последующие годы будет зафиксирован значительный рост приехавших в Россию мигрантов из стран СНГ, в том числе и Армении.
За первый квартал 2017 года в Россию из Армении переехали 2500 трудовых мигрантов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РАНХиГС, согласно которым в первом квартале 2016 года эта цифра была меньше на 500 - 2000 человек.
Согласно мониторингу, в первом квартале 2012 года в РФ из Армении отправились 7100 граждан РА, за аналогичный период 2013 года - 6900, 2014-го - 3800, 2015-го - 4400.
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