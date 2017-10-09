«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси рекордные €400 млн
9 октября 2017 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Руководство «Манчестер Сити» готово заплатить рекордные в истории футбола €400 млн за переход нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Представители английского клуба находятся в контакте с окружением 30-летнего аргентинского футболиста, пишет Sport.ru со ссылкой на AS.
Отмечается, что «Манчестер Сити» полностью подготовился к возможному трансферу Месси на тот случай, если он пожелает перейти в английскую Премьер-лигу.
Ранее бывший кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито, в начале сентября выдвинувший вотум недоверия нынешнему руководству сине-гранатовых, заявил, что президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу врет, говоря, что Месси продлил контракт с клубом. Если форвард действительно до сих пор не продлил соглашение с «Барселоной», то его контракт с клубом истечет по окончании нынешнего сезона.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
В Microsoft фактически признали смерть Windows 10 Mobile По его словам, Microsoft очень старалась стимулировать сторонних разработчиков создавать приложения под Windows 10 Mobile, в том числе платила им и создавала для них специальные решения
Теннисист Карен Хачанов проиграл в первом раунде «Мастерса» в Шанхае Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Хачанов 3 раза подал на вылет, не реализовал ни одного брейк-пойнта и допустил 2 двойные ошибки
Джон Малкович: Я с нетерпением ждал приезда в Ереван «Окончательное решение приехать в Ереван было принято этой весной. Я с нетерпением ждал приезда сюда», - добавил Малкович
«Камаз» начнет производить грузовики в Армении По его словам, компания планирует создать в свободной экономической зоне в Армении производство по сборке грузовиков на базе «Камаза» и экспортировать продукцию в третьи страны