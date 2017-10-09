«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси рекордные €400 млн

PanARMENIAN.Net - Руководство «Манчестер Сити» готово заплатить рекордные в истории футбола €400 млн за переход нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Представители английского клуба находятся в контакте с окружением 30-летнего аргентинского футболиста, пишет Sport.ru со ссылкой на AS.

Отмечается, что «Манчестер Сити» полностью подготовился к возможному трансферу Месси на тот случай, если он пожелает перейти в английскую Премьер-лигу.

Ранее бывший кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито, в начале сентября выдвинувший вотум недоверия нынешнему руководству сине-гранатовых, заявил, что президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу врет, говоря, что Месси продлил контракт с клубом. Если форвард действительно до сих пор не продлил соглашение с «Барселоной», то его контракт с клубом истечет по окончании нынешнего сезона.