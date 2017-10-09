«Камаз» начнет производить грузовики в Армении
9 октября 2017 - 18:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский автогигант «Камаз» наладит в Армении производство грузовиков. Об этом сказал заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Ованнес Азизян.
По его словам, компания планирует создать в свободной экономической зоне в Армении производство по сборке грузовиков на базе «Камаза» и экспортировать продукцию в третьи страны, передает АРКА.
«Это будет армянская компания, которая в сотрудничестве с «Камазом» и американской компанией будет осуществлять производство, что позволит создать предприятие и наладить экспорт», - сказал Азизян.
Как отметил замминистра, есть готовность наладить подобное производство и есть рынки, которым армянская сторона сможет предложить подобную продукцию.
При этом он подчеркнул, что решение о предоставлении компании возможность наладить производство в армянской свободной экономической зоне будет принято правительством уже на этой неделе.
ПАО «КАМАЗ» — российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизелей, действующий с 1976 года.
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Средства будут направлены на улучшение распределительных сетей и повышения энергетической безопасности
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