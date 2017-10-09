Джон Малкович: Я с нетерпением ждал приезда в Ереван
9 октября 2017 - 18:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Вопрос приезда в Армению обсуждался с дирижером Государственного молодежного оркестра Армении еще два года назад. Об этом заявил на пресс-конференции в Ереване голливудский актер Джон Малкович.
«Окончательное решение приехать в Ереван было принято этой весной. Я с нетерпением ждал приезда сюда», - добавил Малкович.
Легенда Голливуда Джон Малкович выступит на открытии V Международного фестиваля Хачатуряна в Ереване, который стартует 11 октября. Актер выступит на одной сцене с Государственным молодежным оркестром Армении во главе с дирижером Сергеем Смбатяном.
Как отметил Малкович, программа, с которой он выступит на фестивале, впервые была представлена три года назад в Южной Корее, пишет «Новости-Армения».
«Композиция основана на третьем концерте Альфреда Шнитке для пианино и оркестра. Часть пьесы аргентинского автора Эрнесто Сабато была адаптирована под данный концерт. Новелла называется «О героях и могилах», - рассказал Малкович. Он добавил, что недавно гастролировал с этой композицией по Европе.
«Два дня назад мы вернулись из Загреба. Я, Сергей и российская пианистка Анастасия Теренкова в рамках турне выступили также в Аргентине», - отметил Малкович. По его словам, он не единожды выступал с классическими музыкантами.
«Музыка, сама по себе, имеет силу, особенно, живая и классическая музыка», - сказал Малкович. Он подчеркнул, что композиция, с которой он выступит в Ереване, является комбинацией текста и музыки.
«Музыка, которая, по-моему, является прекрасной, содержит элементы паранойи», - сказал Малкович.
В свою очередь, Смбатян отметил, что фестиваль можно считать состоявшимся.
«Об этом свидетельствует то, что сегодня здесь находится Джон Малкович. И мы можем с гордостью сказать, что готовы начать фестиваль», - подчеркнул Смбатян.
V Международный фестиваль Хачатуряна посвящен 200-летию со дня рождения Ивана Айвазовского и продлится до 11 декабря.
Фестиваль проходит под высоким патронатом президента Армении Сержа Саргсяна. Музыкальный праздник реализуется благодаря совместным усилиям Государственного молодежного оркестра Армении (Генеральный партнер оркестра — ВиваСелл-МТС) при поддержке Министерства культуры РА и Фонда «Хачатурян».
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«Я здесь в довольно дождливом Сан-Себастьяне, в лучшей стране - в Испании. Скоро увижу вас и с нетерпением жду этого. Мы едем в Ереван. Надеюсь увидеть вас очень скоро»,- говорит Малкович
«Мы организовали рекламную кампанию, потратили деньги и делали все от себя зависящее, чтобы концерт состоялся, но билеты не продались»,- отметил он
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