Теннисист Карен Хачанов проиграл в первом раунде «Мастерса» в Шанхае

PanARMENIAN.Net - Российской теннисист армянского происхождения Карен Хачанов проиграл 19-летнему греку в первом раунде «Мастерса» в Шанхае.

Российский теннисист уступил Стефаносу Циципасу со счетом 5:7, 3:6, пишетEurosport.

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Хачанов 3 раза подал на вылет, не реализовал ни одного брейк-пойнта и допустил 2 двойные ошибки. Циципас ответил 2 брейками и 11 эйсами.

Карен и Стефанос прежде не встречались. Во втором раунде грек, занимающий 115-е место в мировом рейтинге, сыграет с победителем матча Душан Лайович – Джон Изнер.