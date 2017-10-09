Теннисист Карен Хачанов проиграл в первом раунде «Мастерса» в Шанхае
9 октября 2017 - 18:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Российской теннисист армянского происхождения Карен Хачанов проиграл 19-летнему греку в первом раунде «Мастерса» в Шанхае.
Российский теннисист уступил Стефаносу Циципасу со счетом 5:7, 3:6, пишетEurosport.
Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Хачанов 3 раза подал на вылет, не реализовал ни одного брейк-пойнта и допустил 2 двойные ошибки. Циципас ответил 2 брейками и 11 эйсами.
Карен и Стефанос прежде не встречались. Во втором раунде грек, занимающий 115-е место в мировом рейтинге, сыграет с победителем матча Душан Лайович – Джон Изнер.
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