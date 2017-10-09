В Microsoft фактически признали смерть Windows 10 Mobile
9 октября 2017 - 19:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Джо Белфиор, корпоративный вице-президент Microsoft, опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter серию твитов, в которых, фактически, признает смерть платформы Windows 10 Mobile.
По его словам, Microsoft очень старалась стимулировать сторонних разработчиков создавать приложения под Windows 10 Mobile, в том числе платила им и создавала для них специальные решения, но объем пользователей смартфонов на базе Windows 10 Mobile слишком мал, чтобы большинство компаний были заинтересованы в инвестициях в это направление разработки, пишет Ferra.ru.
В результате, Microsoft продолжит поддерживать Windows 10 Mobile, выпускать исправления ошибок и обновления безопасности, но создание новых возможностей и устройств больше не является приоритетом.
Конечным пользователям Белфиор посоветовал выбирать ту платформу, что лучше для них самих.
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