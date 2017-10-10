Исландия – самая маленькая по населению страна из когда-либо пробившихся на ЧМ

PanARMENIAN.Net - Сборная Исландии победила команду Косово (2:0) в домашнем матче заключительного, 10-го тура группы I отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Скандинавская команда заняла первое место в группе, получив прямую путевку на ЧМ-2018. Таким образом, сборная Исландии стала самой маленькой по численности населения страной, которая когда-либо выходила в финальную часть чемпионата мира, пишет Championat.com.

Население Исландии составляет около 330 тысяч человек. Предыдущий рекорд принадлежал Тринидаду и Тобаго (с населением 1,3 миллиона человек).