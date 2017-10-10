Полад Бюльбюль-оглы набрал 2 голоса в выборах на пост гендиректора ЮНЕСКО
10 октября 2017 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Первый тур выборов нового генерального директора ЮНЕСКО, прошедший 9 октября в Париже, не принес результатов: ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.
На пост нового руководителя ЮНЕСКО претендуют представители семи стран. В их числе — посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы, глава национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО Суан Шон Фам и экс-министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб.
За Бюльбюль-оглы проголосовало всего 2 страны, и он моожет выбыть из дальнейшей борьбы.
Также за высокую должность борются дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари, представляющий Китай заместитель генерального директора ЮНЕСКО Цянь Тан, советник министерства культуры Ливана Вера Эль-Хури Лакей и экс-министр культуры Франции Одри Азуле, пишет РИА Новости.
По сведениям информированного источника, в тройку фаворитов первого дня голосования вошли кандидаты от Катара, Франции и Египта.
Следующий этап голосования пройдет 10 октября. Ожидается, что имя нового руководителя будет названо до 13 октября.
Утверждение победившего в выборах кандидата произойдет в ходе 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится позднее осенью.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Цахкадзор вошел в топ-5 горнолыжных курортов СНГ для зимнего отдыха Туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, составит в Цахкадзоре в среднем $80 в сутки
Мхитарян: Никогда не теряйте надежды, сборную Армении ждут новые вызовы «Никогда не теряйте надежды. Со сборной Армении мы готовимся противостоять новым вызовам. Благодарю команду за кропотливый труд и фанатов за то, что были рядом с нами», — написал Мхитарян
Исландия – самая маленькая по населению страна из когда-либо пробившихся на ЧМ Таким образом, сборная Исландии стала самой маленькой по численности населения страной, которая когда-либо выходила в финальную часть чемпионата мира
В Microsoft фактически признали смерть Windows 10 Mobile По его словам, Microsoft очень старалась стимулировать сторонних разработчиков создавать приложения под Windows 10 Mobile, в том числе платила им и создавала для них специальные решения