Полад Бюльбюль-оглы набрал 2 голоса в выборах на пост гендиректора ЮНЕСКО

PanARMENIAN.Net - Первый тур выборов нового генерального директора ЮНЕСКО, прошедший 9 октября в Париже, не принес результатов: ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.

На пост нового руководителя ЮНЕСКО претендуют представители семи стран. В их числе — посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы, глава национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО Суан Шон Фам и экс-министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб.

За Бюльбюль-оглы проголосовало всего 2 страны, и он моожет выбыть из дальнейшей борьбы.

Также за высокую должность борются дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари, представляющий Китай заместитель генерального директора ЮНЕСКО Цянь Тан, советник министерства культуры Ливана Вера Эль-Хури Лакей и экс-министр культуры Франции Одри Азуле, пишет РИА Новости.

По сведениям информированного источника, в тройку фаворитов первого дня голосования вошли кандидаты от Катара, Франции и Египта.

Следующий этап голосования пройдет 10 октября. Ожидается, что имя нового руководителя будет названо до 13 октября.

Утверждение победившего в выборах кандидата произойдет в ходе 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится позднее осенью.