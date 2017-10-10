Мхитарян: Никогда не теряйте надежды, сборную Армении ждут новые вызовы

PanARMENIAN.Net - Капитан национальной команды Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян призвал не терять надежды. Об этом футболист написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Никогда не теряйте надежды. Со сборной Армении мы готовимся противостоять новым вызовам. Благодарю команду за кропотливый труд и фанатов за то, что были рядом с нами», — написал Мхитарян.

В последнем туре отборочной группы Е чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Армении в гостях сыграла вничью с командой Казахстана – 1:1. На 26-й минуте после передачи Маркоса сборную Армении вывел вперед ее капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.

После заключительной игры отборочного этапа армянская команда в группе Е с 7 очками заняла 5-е место. Сборная Армении не смогла выйти в финальный турнир чемпионата мира.