Цахкадзор вошел в топ-5 горнолыжных курортов СНГ для зимнего отдыха

PanARMENIAN.Net - Армянский город Цахкадзор вошел в топ-5 рейтинга лучших зимних курортов государств СНГ и ближнего зарубежья у российских туристов. Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат.

По данным ТурСтат, зимний отдых на горнолыжных курортах стран СНГ планируют длительностью от 7 до 10 дней. Туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, составит в Цахкадзоре в среднем $80 в сутки.

Чимбулак (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан), Силичи (Белоруссия), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан), Каракол (Кыргызстан), Логойск (Беларусь), Туфандаг (Азербайджан), Алтайские Альпы (Казахстан) и Якутские горы (Беларусь) входят в первую десятку зимних курортов стран СНГ для горнолыжного отдыха и сноубординга, популярных у российских туристов.

Дешевле всего зимний отдых обойдется на Чимгане, а дороже всего (более $100 в сутки) - на Чимбулаке.

Рейтинг представлен по результатам анализа данных ранних броней систем онлайн-бронирования средств размещения туристов в зимний сезон 2017 - 2018 года.