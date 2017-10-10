Цахкадзор вошел в топ-5 горнолыжных курортов СНГ для зимнего отдыха
10 октября 2017 - 11:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский город Цахкадзор вошел в топ-5 рейтинга лучших зимних курортов государств СНГ и ближнего зарубежья у российских туристов. Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат.
По данным ТурСтат, зимний отдых на горнолыжных курортах стран СНГ планируют длительностью от 7 до 10 дней. Туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, составит в Цахкадзоре в среднем $80 в сутки.
Чимбулак (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан), Силичи (Белоруссия), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан), Каракол (Кыргызстан), Логойск (Беларусь), Туфандаг (Азербайджан), Алтайские Альпы (Казахстан) и Якутские горы (Беларусь) входят в первую десятку зимних курортов стран СНГ для горнолыжного отдыха и сноубординга, популярных у российских туристов.
Дешевле всего зимний отдых обойдется на Чимгане, а дороже всего (более $100 в сутки) - на Чимбулаке.
Рейтинг представлен по результатам анализа данных ранних броней систем онлайн-бронирования средств размещения туристов в зимний сезон 2017 - 2018 года.
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