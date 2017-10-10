Yerevan Jazz Fest 2017: Маркус Миллер и Гонсало Рубалькаба выступят в Армении
10 октября 2017 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный фестиваль Yerevan Jazz Fest 2017 года стартует 26 октября, церемония закрытия состоится 3 ноября.
За эти дни в столицу Армении приедут такие именитые джазисты, как композитор и продюсер Маркус Миллер из США,пианист и композитор Гонсало Рубалькаба с Кубы, российский саксофонист Игорь Бутман и многие другие. С ними на сцене выступят и армянские джазовые музыканты.
Так, 26 октября в СКК им. Карена Демирчяна состоится концерт Маркуса Миллера. 29 октября в концертном зале им. Арама Хачатуряна выступят Армянский государственный джазовый оркестр под руководством Армена Хюснунца, а также известный армянский джазмен Левон Малхасян, саксофонист Игорь Бутман и Ани Арзуманян из Франции.
30 октября в Драматическом театре имени В.Ачемяна в городе Гюмри выступят Левон Малхасян, Алексис Авагян, Михаил Восканян и друзья, Вазген Асатрян и Лусине Саргсян.
1 ноябряв концертном зале им. Арама Хачатуряна выступят Арто Тунджбояджян и Armenian Navy Band, Артак Нерсисян, Марине Акопян, Пако Сар из Сенегала. 3 ноября в том же месте состоится закрытие фестиваля, на котором выступят Гонсало Рубалькаба, квинтет Ваагн Айрапетян и Алексис Авагян.
Ежегодный международный фестивальYerevan Jazz Fest проходитпо инициативе Армянской джазовой ассоциации.За 2 года в рамках Ереванского джазового фестиваля в столицу Армении приехали профессионалы джазовой индустрии, такие как Ричард Бона, Ди Ди Бриджуотер, Тео Крокер, Нино Катамадзе, Хуберт Табс, Джосс Стон и другие.
Ереванский джазовый фестиваль 2017 года посвящен основателю знаменитого бренда Zilidjian Аведису Зилиджяну.
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