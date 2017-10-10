В Москве почтили память одного из основоположников атомной отрасли СССР Ричарда Согомоняна

PanARMENIAN.Net - В Москве почтили память одного из основоположников советской атомной отрасли Ричарда Согомоняна, который внес большой вклад в создание промышленности по обогащению урана.

«Члены объединенного Совета молодежи топливной компании ТВЭЛ госкорпорации «Росатом» возложили цветы к могиле Согомоняна на Введенском кладбище в Москве», — отмечается в сообщении топливной компании, пишет Rusarminfo.

Ричард Согомонян сыграл чрезвычайно важную роль в проектировании, строительстве и пуске заводов по обогащению урана, которые в настоящее время входят в систему ТВЭЛ.

Ричард Амаякович Согомонян родился 9 октября 1907 года. С 1947 года работал в Первом главном управлении (ПГУ) при Совете Министров СССР, которое занималось координацией инженерных разработок по всем направлениям советской атомной программы. В 1949-1953 годах занимал должность начальника производственно-технического отдела ПГУ, а с 1956 по 1974 годы должность начальника Главного технического управления Министерства среднего машиностроения СССР этого же отдела. Согомонян скончался 6 ноября 1981 года.