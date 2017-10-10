На Земле ожидается магнитная буря
10 октября 2017 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Магнитная буря ожидается 13-14 октября на Земле. об этом сообщили 10 октября в погодном центре «Фобос».
«В ближайшие дни Земли достигнет новая порция солнечного ветра, что станет причиной очередной магнитной бури, которая ожидается 13-14 октября», — сказали в центре, передает РИА Новости.
Сотрудник центра добавил, что 11, 12 и 15 октября также может ощущаться влияние магнитной бури.
«Магнитная буря может повлиять на работу средств связи, в эти дни обычно возрастает вероятность каких-то технических неисправностей и аварий, многие люди, особенно чувствительные, ощущают дискомфорт», — заключил специалист центра.
Магнитные бури на Земле начались с 6 сентября, когда Земли достигли первые выбросы солнечной плазмы, последовавшие за серией мощных вспышек на Солнце.
Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек, затем 6 сентября последовали две более мощных вспышки. В течение ночи и дня 7 сентября были зафиксированы еще четыре, 8 сентября - две, 10 сентября последовала еще одна мощная вспышка. Она случилась в тот момент, когда ученые уже ожидали их окончания из-за ухода солнечных пятен, генерирующих вспышки, за видимый с Земли край солнечного диска.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
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