Команда Карабаха по гандболу стала чемпионом Армении среди девушек до 17 лет
10 октября 2017 - 14:15 AMT
PanARMENIAN.Net - В Карабахе состоялся чемпионат Армении по гандболу среди девушек до 17 лет. Победителем стала команда Арцаха, которая провела турнир без поражений и набрала шесть очков.
Второе место с 4 очками занял «Шенгавит», третье - «Ачапняк» (два очка). Команда Ванадзора в этом первенстве не смогла набрать очков и стала четвертой, пишет пресс-служба НОКА.
Глава информационной службы Федерации гандбола Армении Армине Бегларян сообщила, что в этом году количество команд сократилось на две. По ее словам, чемпионаты Армении различных возрастных групп периодически проводятся в Арцахе и областях Армении с целью популяризации гандбола.
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