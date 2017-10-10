Команда Карабаха по гандболу стала чемпионом Армении среди девушек до 17 лет

PanARMENIAN.Net - В Карабахе состоялся чемпионат Армении по гандболу среди девушек до 17 лет. Победителем стала команда Арцаха, которая провела турнир без поражений и набрала шесть очков.

Второе место с 4 очками занял «Шенгавит», третье - «Ачапняк» (два очка). Команда Ванадзора в этом первенстве не смогла набрать очков и стала четвертой, пишет пресс-служба НОКА.

Глава информационной службы Федерации гандбола Армении Армине Бегларян сообщила, что в этом году количество команд сократилось на две. По ее словам, чемпионаты Армении различных возрастных групп периодически проводятся в Арцахе и областях Армении с целью популяризации гандбола.