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Главный дизайнер Apple: Создание iPhone X заняло 5 лет

Главный дизайнер Apple: Создание iPhone X заняло 5 лет
10 октября 2017 - 14:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный дизайнер Apple Джони Айв в рамках конференции New Yorker TechFest рассказал о процессе создания iPhone X.

Айв отметил, что создание аппарата заняло пять лет. У разработчиков было представление о внешнем виде конечного устройства и его функциях, но в процессе они постоянно сталкивались с трудностями, пишет Lenta.ru со ссылкой на Fortune.

«В 99 процентах случаев мы терпели неудачу, — рассказал Айв о создании прототипов. — Подавляющее большинство наших попыток были провальными. Если бы все наши прототипы не ломались на полпути, то мы бы показали смартфон гораздо раньше».

12 сентября iPhone X был представлен на презентации Apple в Калифорнии. Смартфон получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей, занимающий практически всю фронтальную панель. Также устройство оснастили новой камерой и беспроводной зарядкой.

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Lenta.ru: Раскрыты подробности создания iPhone X
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