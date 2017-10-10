В Армении похолодает на 3-5 градусов

PanARMENIAN.Net - В Армении с 11-12 октября, ночью 13 октября в большинстве регионов, днем 13 октября в Сюникской области и в Арцахе, 15 октября в северных районах ожидается дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с. 14 октября ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

С 11-13 октября температура воздуха на территории страны понизится на 3-5 градусов, днем 14 октября - повысится на 1-2 градуса.

В Ереване в вечерние часы 11-12 октября ожидается дождь с грозой. Днем 13-го, с 14-15 октября ожидается погода без осадков.