В Армении похолодает на 3-5 градусов
10 октября 2017 - 16:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении с 11-12 октября, ночью 13 октября в большинстве регионов, днем 13 октября в Сюникской области и в Арцахе, 15 октября в северных районах ожидается дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с. 14 октября ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
С 11-13 октября температура воздуха на территории страны понизится на 3-5 градусов, днем 14 октября - повысится на 1-2 градуса.
В Ереване в вечерние часы 11-12 октября ожидается дождь с грозой. Днем 13-го, с 14-15 октября ожидается погода без осадков.
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