Вышел новый трейлер VIII эпизода «Звездных войн» (видео)
10 октября 2017 - 15:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В сети появился очередной трейлер фильма «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи». Клип опубликован на YouTube-канале Star Wars.
В ролике показано, как Люк Скайуокер (Марк Хэмилл) учит главную героиню седьмой части Рей (Дэйзи Ридли) управлять Силой. На экране также появляется скончавшаяся в декабре 2016-го актриса Кэрри Фишер в роли принцессы Леи.
Восьмой эпизод саги выйдет на экраны 15 декабря. В фильме также сыграли Джон Бойега, Оскар Айзек и Адам Драйвер. Фишер умерла через пять месяцев после завершения съемок.
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