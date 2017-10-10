Вышел новый трейлер VIII эпизода «Звездных войн»

PanARMENIAN.Net - В сети появился очередной трейлер фильма «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи». Клип опубликован на YouTube-канале Star Wars.

В ролике показано, как Люк Скайуокер (Марк Хэмилл) учит главную героиню седьмой части Рей (Дэйзи Ридли) управлять Силой. На экране также появляется скончавшаяся в декабре 2016-го актриса Кэрри Фишер в роли принцессы Леи.

Восьмой эпизод саги выйдет на экраны 15 декабря. В фильме также сыграли Джон Бойега, Оскар Айзек и Адам Драйвер. Фишер умерла через пять месяцев после завершения съемок.