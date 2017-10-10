Велосипедист Эдгар Степанян впервые примет участие во взрослом ЧЕ
10 октября 2017 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Ведущий армянский велосипедист Эдгар Степанян впервые примет участие во взрослом чемпионате Европы. Степанян сейчас тренируется в Олимпаване. На первенстве континента он выступит под руководством своего личного тренера Армена Гезаляна.
По мнению наставника, Эдгар имеет характер настоящего бойца и готов бороться до конца.
«Очень сильный чемпионат, в котором участвуют чемпионы и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. Очень хочу, чтобы дебют Эдгара во взрослом первенстве получился успешным. Он хорошо настроен, любит бороться. До старта первенства Эдгар будет в хорошей спортивной форме», - отметил Гезалян, пишет пресс-служба НОКА.
На чемпионате Европы Степанян предварительно заявлен в четырех дисциплинах: скретч, омниум, гонка на 4 км с преследованием и групповая гонка.
«Между гонкой на 4 км с преследованием и групповой гонкой пауза невелика. Может быть, пропустим одну из них, будет видно на месте. Наша главная цель – омниум. Эдгар должен набрать очки, чтобы получить право на участие в первенстве мира, где будет разыгрываться рейтинг на Олимпийские игры в Токио», - сказал тренер.
Чемпионат Европы среди взрослых пройдет в Берлине с 18 по 22 октября. Степанян отправится в столицу Германии 15 октября.
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