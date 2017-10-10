Азербайджанец пытался ввезти на себе в Грузию более 2 кг золота: Его поймали

PanARMENIAN.Net - Грузинские таможенники задержали на ТПП «Красный мост» (грузино-азербайджанская граница) гражданина Азербайджана, который пытался ввезти золотые слитки общим весом более 2 килограмм.

Золото было обнаружено при личном обыске азербайджанца. Общая стоимость контрабандного товара составила около 131 тысячи лари (около 53 тысячи долларов), пишет Новости-Грузия.

Для последующего реагирования дело передано Следственной службе министерства финансов Грузии.

Ранее из Армении в Грузию пытались нелегально перевезти более 870 бриллиантов. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии изъяли незаконно ввезенные в страну более 870 бриллиантов и 900 грамм золотых изделий.