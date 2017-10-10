Саргсян примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ в Сочи
10 октября 2017 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 11 октября с рабочим визитом отправится в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Там Саргсян примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, которые будут проведены в Сочи.
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Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.
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