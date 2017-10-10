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Саргсян примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ в Сочи

Саргсян примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ в Сочи
10 октября 2017 - 17:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 11 октября с рабочим визитом отправится в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Там Саргсян примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, которые будут проведены в Сочи.

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