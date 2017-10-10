Граждане Армении могут получить право работать в России водителями с национальными правами

PanARMENIAN.Net - Министерство внутренних дел РФ хочет расширить перечень стран, граждане которых могут работать в России профессиональными водителями с национальными (а не российскими) правами. Такое право предложено дать гражданам всех стран-членов Евразийского экономического союза: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Кроме того, МВД подготовило законопроект, который обяжет иностранцев менять водительские права, если они живут в России больше полугода. Уведомление о разработке документа опубликовано на портале нормативных актов, пишет Meduza.

В ведомстве отметили, что в некоторых зарубежных странах права выдают бессрочно, а это позволяет иностранцам управлять машиной в России без регулярного медицинского освидетельствования. В связи с этим предложено считать права недействительными через полгода после выдачи вида на жительство или даты въезда в Россию.

С 1 июня в России ввели запрет на работу водителем по иностранным водительским правам. Затем из этого запрета было сделано исключение для граждан Киргизии, так как там русский язык признан государственным.

Правило обязательного обмена иностранных водительских прав действует в Евросоюзе. Там местные права также надо получать после полугода или года проживания в зависимости от страны.