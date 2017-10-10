Представительница Кипра Стелла Кириакидес стала новым президентом ПАСЕ
10 октября 2017 - 18:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрана представительница Кипра Стелла Кириакидес. Об этом на своей странице в Facebook написала глава армянской делегации в ПАСЕ, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Арпине Ованнисян.
По ее словам, представительницу Кипра в третьем туре поддержали 132 членов ПАСЕ.
В последнем туре голосования приняли участие 217 делегатов, 1 бюллетень был испорчен, 84 поддержали Эмануелиса Зингериса, 132 проголосовали за Кириакидес.
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