Представительница Кипра Стелла Кириакидес стала новым президентом ПАСЕ

PanARMENIAN.Net - Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрана представительница Кипра Стелла Кириакидес. Об этом на своей странице в Facebook написала глава армянской делегации в ПАСЕ, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Арпине Ованнисян.

По ее словам, представительницу Кипра в третьем туре поддержали 132 членов ПАСЕ.

В последнем туре голосования приняли участие 217 делегатов, 1 бюллетень был испорчен, 84 поддержали Эмануелиса Зингериса, 132 проголосовали за Кириакидес.

Ранеепроазербайджанский председатель ассамблеи, 66-летний испанец Педро Аграмунт подал в отставку.