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Представительница Кипра Стелла Кириакидес стала новым президентом ПАСЕ

Представительница Кипра Стелла Кириакидес стала новым президентом ПАСЕ
10 октября 2017 - 18:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрана представительница Кипра Стелла Кириакидес. Об этом на своей странице в Facebook написала глава армянской делегации в ПАСЕ, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Арпине Ованнисян.

По ее словам, представительницу Кипра в третьем туре поддержали 132 членов ПАСЕ.

В последнем туре голосования приняли участие 217 делегатов, 1 бюллетень был испорчен, 84 поддержали Эмануелиса Зингериса, 132 проголосовали за Кириакидес.

Ранеепроазербайджанский председатель ассамблеи, 66-летний испанец Педро Аграмунт подал в отставку.

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Запись Арпине Ованнисян в Facebook
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