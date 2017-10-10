Карапетян и Роухани обсудили в Тегеране процесс карабахского урегулирования

PanARMENIAN.Net - В Тегеране 10 октября состоялась встреча премьер-министра Армении Карена Карапетяна и президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани.

Президент Ирана и премьер Армении затронули процесс карабахского урегулирования и региональные проблемы. Карапетян отметил, что Армения высоко оценивает сбалансированную позицию Ирана по вопросу Нагорного Карабаха, что является важным гарантом обеспечения регионального мира и безопасности.

«Армения придает большую важность теплым и дружественным отношениям с соседним Ираном, которые имеют серьезный исторический фундамент и основаны на взаимных интересах», – заявил Карапетян.

«Могу с радостью отметить, что эти отношения находятся на высоком уровне, и двустороннее сотрудничество продолжает развиваться в атмосфере взаимопонимания», – сказал Карапетян.

В свою очередь, президент Роухани выразил уверенность он будет способствовать дальнейшему углублению армяно-иранских дружественных отношений в различных сферах. Президент ИРИ подчеркнул, что готов содействовать инициативам правительств двух стран, а также реализации совместных программ.

Роухани передал президенту Армении и армянскому народу свои добрые пожелания и высоко оценил роль армянской общины в деле развития различных сфер в стране.

Стороны указали на важность углубления и расширения сотрудничества в ряде сфер, в частности в сферах энергетики, сельского хозяйства, информационных технологий, туризма, зон свободной торговли «Сюник» и «Арас», увеличения объемов торгового оборота между двумя странами.