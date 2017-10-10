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В Петербурге по звонку телефонного террориста эвакуировали суд, где шло дело о телефонном террористе

В Петербурге по звонку телефонного террориста эвакуировали суд, где шло дело о телефонном террористе
10 октября 2017 - 19:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Московский районный суд Санкт-Петербурга 9 октября был эвакуирован после анонимного звонка о заминировании. В это время там слушалось дело о телефонном терроризме.

Днем неизвестные позвонили приставам, работающим в райсуде на Московском проспекте, и сообщили о заложенном в здании взрывном устройстве, а также порекомендовали провести эвакуацию. Приставы уведомили полицию о звонке, началась эвакуация, пишет «Фонтанка».

В Московском суде проходило очередное заседание по делу о телефонном терроризме. На скамье подсудимых – петербурженка. Ее дело слушают с января 2017 года. Заседание провести успели. Несколько других дел, о грабеже, краже и разбое, пришлось отложить.

В одном здании с судом соседствуют крупное отделение «Почты России» и районная администрация.

Массовая эвакуация зданий в Петербурге длится третий день. Телефонные террористы начали с учреждений Смольного и школ, продолжили вокзалами, почин подхватили бизнес-центры, в том числе Дом Зингера с офисами «ВКонтакте» и, предположительно, российским представительством мессенджера Telegram.

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Fontanka.ru: В Петербурге по звонку эвакуировали суд, где проходил процесс над телефонной террористкой
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