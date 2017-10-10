// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Ученые: Мужчины эгоистичнее женщин

Ученые: Мужчины эгоистичнее женщин
10 октября 2017 - 19:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная группа ученых из Швейцарии, Нидерландов и Германии выяснила, что женщины менее эгоистичны, чем мужчины. Результаты нейровизуализации показали, что система вознаграждения в мозге представительниц слабого пола более активна, когда они делятся деньгами с другими людьми.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

Считается, что женщины более альтруистичны, чем мужчины. Часть специалистов предполагают, что различие действительно есть и женское просоциальное поведение обусловлено повышенной активностью определенных нейронных структур в мозге. Другие объясняют это гендерными стереотипами. Однако если различие действительно существует, то у мужчин и женщин должны по-разному работать системы вознаграждения, пишет Lenta.ru.

Система вознаграждения способствует закреплению поведения при помощи приятных ощущений. Ведущую роль в этом играет фактор внутреннего подкрепления — нейромедиатор дофамин. Он вырабатывается в больших количествах не только при сексе, приеме вкусной пищи и другом положительном с субъективной точки зрения опыте, но также когда человек проявляет альтруизм в отношении других людей.

В ходе исследования ученые проверили следующую гипотезу. Если женщины действительно склонны к альтруистическому поведению, то снижение уровня дофамина в нервной системе должно сделать их более эгоистичными. В то же время у мужчин повышение концентрации нейромедиатора, наоборот, способствует преследованию личной выгоды.

В эксперименте приняли участие 27 женщин и 27 мужчин. Испытуемым было предложено взять себе определенную сумму денег или отдать ее другому человеку. В качестве антагониста дофамина специалисты применили нейролептик амисульприд. Это вещество связывается с рецепторами дофамина в системе вознаграждения, мешая нейромедиатору выполнять свою сигнальную функцию. Спустя две недели испытание повторили, однако вместо амисульприда добровольцы принимали плацебо.

Оказалось, что при приеме плацебо женщины проявляли альтруизм в 51 проценте случаев, а мужчины — лишь в 40 процентах. Амисульприд спровоцировал уменьшение уровня просоциального поведения у участниц исследования до 45 процентов, а у противоположного пола повысил до 44 процентов.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Мужчины превзошли женщин в эгоизме
 Самое значимое
К Земле летит крупнейший астероидК Земле летит крупнейший астероид
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Россия доставила в Азербайджан новую партию военной техникиРоссия доставила в Азербайджан новую партию военной техники
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Александр Лапшин: Как меня убивали в бакинской тюрьме
Воюющие а стороне ИГ азербайджанцы и турки сдались курдам
В США арестовали скрывавшегося 27 лет клоуна-убийцу
В Иране заявили о наличии 10-тонной бомбы собственного производства
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Карапетян и Роухани обсудили в Тегеране процесс карабахского урегулирования Роухани передал президенту Армении и армянскому народу свои добрые пожелания и высоко оценил роль армянской общины в деле развития различных сфер в стране
Представительница Кипра Стелла Кириакидес стала новым президентом ПАСЕ В последнем туре голосования приняли участие 217 делегатов, 1 бюллетень был испорчен, 84 поддержали Эмануелиса Зингериса, 132 проголосовали за Кириакидес
Граждане Армении могут получить право работать в России водителями с национальными правами Такое право предложено дать гражданам всех стран-членов Евразийского экономического союза: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии
Саргсян примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ в Сочи Саргсян примет участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, которые будут проведены в Сочи