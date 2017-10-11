Власти Каталонии подписали декларацию о независимости
11 октября 2017 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, а также спикер парламента Карме Форкадель поставили свои подписи под декларацией о независимости.
Документ также заверили депутаты от партий, поддерживающих независимость: «Вместе за да» и «Кандидатура народного единства». У них в парламенте абсолютное большинство — 72 мандата, пишет РИА Новости.
Ранее, выступая на заседании парламента с результатами референдума, Пучдемон заявил, что итоги голосования первого октября дают право объявить о создании самостоятельного государства, однако предложил приостановить провозглашение независимости, чтобы начать диалог с официальным Мадридом.
Референдум не признают испанские власти. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость высказались 90,18 процента, явка составила 43,03 процента.
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