Власти Каталонии подписали декларацию о независимости

PanARMENIAN.Net - Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, а также спикер парламента Карме Форкадель поставили свои подписи под декларацией о независимости.

Документ также заверили депутаты от партий, поддерживающих независимость: «Вместе за да» и «Кандидатура народного единства». У них в парламенте абсолютное большинство — 72 мандата, пишет РИА Новости.

Ранее, выступая на заседании парламента с результатами референдума, Пучдемон заявил, что итоги голосования первого октября дают право объявить о создании самостоятельного государства, однако предложил приостановить провозглашение независимости, чтобы начать диалог с официальным Мадридом.

Референдум не признают испанские власти. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость высказались 90,18 процента, явка составила 43,03 процента.