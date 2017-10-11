// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Власти Каталонии подписали декларацию о независимости

Власти Каталонии подписали декларацию о независимости
11 октября 2017 - 10:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, а также спикер парламента Карме Форкадель поставили свои подписи под декларацией о независимости.

Документ также заверили депутаты от партий, поддерживающих независимость: «Вместе за да» и «Кандидатура народного единства». У них в парламенте абсолютное большинство — 72 мандата, пишет РИА Новости.

Ранее, выступая на заседании парламента с результатами референдума, Пучдемон заявил, что итоги голосования первого октября дают право объявить о создании самостоятельного государства, однако предложил приостановить провозглашение независимости, чтобы начать диалог с официальным Мадридом.

Референдум не признают испанские власти. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость высказались 90,18 процента, явка составила 43,03 процента.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Глава Каталонии подписал декларацию о независимости
 Самое значимое
К Земле летит крупнейший астероидК Земле летит крупнейший астероид
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Россия доставила в Азербайджан новую партию военной техникиРоссия доставила в Азербайджан новую партию военной техники
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Александр Лапшин: Как меня убивали в бакинской тюрьме
В США арестовали скрывавшегося 27 лет клоуна-убийцу
В Иране заявили о наличии 10-тонной бомбы собственного производства
В Азербайджане задерживают геев и трансгендеров: Их пытают
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Молодежная сборная Армении по футболу проиграла Австрии в матче отборочного раунда ЧЕ-2019 Все голы в ворота армянской команды были забиты во втором тайме (49, 60, 75, 78, 81). Сборная Армении с 7 очками после 5 матчей занимает третье место в седьмой отборочной группе
Найджел Уинтерберн: Мхитарян играет лучше в этом сезоне По словам Уинтерберна, улучшение игры Мхитаряна связано с тем, что он сейчас играет в той позиции, в которой привык в Дортмунде
Зарплата или удобный график: Чем руководствуются армяне при выборе новой работы Так, участникам исследования было предложено оценить важность следующих 5 критериев по шкале от 1 до 5
В Волгограде установят хачкар в память 10.000 погибших под Сталинградом армян Мероприятие пройдет в торжественной обстановке, в присутствии солдат роты Почетного караула и военного оркестра, который исполнит гимны России и Армении