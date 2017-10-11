// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Тамагочи возвращаются

Тамагочи возвращаются
11 октября 2017 - 10:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Bandai заявила о намерении перевыпустить игрушку тамагочи в США.

«Мы получили такой большой отклик от поклонников игры по всему миру, нас стали просить вернуть ее, поэтому мы так и поступили», — пояснили в компании. Предзаказы на покупку тамагочи на интернет-платформе Amazon начались 10 октября, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что стоимость обновленной версии игры составляет 15 долларов.

Bandai выпустила первые тамагочи в 1996 году. Это было миниатюрное электронное устройство, по очертаниям напоминающее яйцо, с черно-белым экраном и тремя кнопками. Четвертая кнопка располагалась на задней панели и служила для перезагрузки устройства.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Тамагочи перевыпустят в США
 Самое значимое
Dinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах ЕреванаDinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах Еревана
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Партнеры со всего мира։ Zangi завоевывает B2B рынокПартнеры со всего мира։ Zangi завоевывает B2B рынок
Zangi также имеет технологию Antiblocking, основанную на искусственном интеллекте, благодаря которой приложение работает в странах, которые ограничивают работу мессенджеров
Премьеру Армении представили инициативу по вручению премии «Лучший IT-стартап»Премьеру Армении представили инициативу по вручению премии «Лучший IT-стартап»
В ходе встречи главе правительства представлена инициатива по вручению премии «лучший IT-стартап»
Представлены Apple Watch Series 3 и станция беспроводной зарядки AirPowerПредставлены Apple Watch Series 3 и станция беспроводной зарядки AirPower
В Apple Watch Series 3 используется новая платформа с двухъядерным процессором, который, как было отмечено, на 70% быстрее своего предшественника
Partner news
 Статьи
«Россия, ты одурела!»

Как государство взъелось на Telegram

 Самое читаемое в разделе
Новый рекорд в YouTube: Барьер в 3 млрд просмотров преодолен
Камера iPhone 8 сможет записывать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду
Бот компании Маска OpenAI выиграл профессионалов в Dota 2
SpaceX запланировала запуск Falcon Heavy на ноябрь
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Молодежная сборная Армении по футболу проиграла Австрии в матче отборочного раунда ЧЕ-2019 Все голы в ворота армянской команды были забиты во втором тайме (49, 60, 75, 78, 81). Сборная Армении с 7 очками после 5 матчей занимает третье место в седьмой отборочной группе
Найджел Уинтерберн: Мхитарян играет лучше в этом сезоне По словам Уинтерберна, улучшение игры Мхитаряна связано с тем, что он сейчас играет в той позиции, в которой привык в Дортмунде
Зарплата или удобный график: Чем руководствуются армяне при выборе новой работы Так, участникам исследования было предложено оценить важность следующих 5 критериев по шкале от 1 до 5
В Волгограде установят хачкар в память 10.000 погибших под Сталинградом армян Мероприятие пройдет в торжественной обстановке, в присутствии солдат роты Почетного караула и военного оркестра, который исполнит гимны России и Армении