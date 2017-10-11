Тамагочи возвращаются

PanARMENIAN.Net - Компания Bandai заявила о намерении перевыпустить игрушку тамагочи в США.

«Мы получили такой большой отклик от поклонников игры по всему миру, нас стали просить вернуть ее, поэтому мы так и поступили», — пояснили в компании. Предзаказы на покупку тамагочи на интернет-платформе Amazon начались 10 октября, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что стоимость обновленной версии игры составляет 15 долларов.

Bandai выпустила первые тамагочи в 1996 году. Это было миниатюрное электронное устройство, по очертаниям напоминающее яйцо, с черно-белым экраном и тремя кнопками. Четвертая кнопка располагалась на задней панели и служила для перезагрузки устройства.