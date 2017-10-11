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Армянский переулок включили в список нестандартных мест для пеших прогулок по Москве

Армянский переулок включили в список нестандартных мест для пеших прогулок по Москве
11 октября 2017 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский переулок с историческим особняком братьев Лазаревых и другими известными сооружениями вошел в список нестандартных мест для пеших прогулок по Москве, составленный русской версией газеты Metro.

По адресуАрмянский переулок, д. 2 расположено здание посольства Армении.

«Это великолепное здание вошло в историю как Лазаревский институт восточных языков. А построено оно изначально было на средства армянской семьи Лазаревых как школа для бедных армянских детей. Их содержали и учили бесплатно, в отличие от учеников других национальностей»,- рассказывает издание.

В списке интересных архитектурных сооружений Metro в Армянском переулке вошли также здание школы, на месте которой находилась армянская Крестовоздвиженская церковь, и музей «Огни Москвы», двухэтажный каменный дом, который в 18 веке принадлежал армянской церкви.

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Metronews.ru: Нестандартные прогулки по Москве: Чистые пруды и уютные переулки
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