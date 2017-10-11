Военнослужащий ВС Армении погиб вследствие стрельбы с азербайджанской стороны
11 октября 2017 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - 10 октября на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных в северо-восточном направлении границы РА, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий ВС РА, рядовой Чаплин Арменович Маркарян (1998 года рождения). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА,
Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.
«Министерство обороны Армении разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении ведомства.
28 сентября, около 15:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Сейран Манвелович Саркисян (1998 г.р.).
Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
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